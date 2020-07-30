Бешикташ готує трансфер вінгера Шахтаря

Веллінгтон Нем може змінити клуб

Башикташ цікавиться вінгером Шахтаря Веллінгтоном Немом.

Про це повідомляє Beinsports.com

Бешикташ вже контактує з представниками футболіста, який висловив зацікавленість в переході за умови підписання особистого контракту на 1 млн євро за сезон плюс бонуси. Однак стамбульці розраховують стримати апетити бразильця та знизити його оклад в процесі торгів.

Крім того, Бешикташ готовий вести мову про трансфер Веллінгтона Нема за умови, що Шахтар відпустить хавбека безоплатно.

Контракт Нема з "гірниками" закінчується влітку 2021 року. Після повернення з оренди в Флуміненсе, Шахтар намагався влаштувати хавбека в інший клуб, але так і не досяг успіху в цьому.

Нагадаємо, Шахтар переграв Верес у контрольному матчі.