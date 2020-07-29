Шахтар переграв Верес у контрольному матчі

У гірників забитими голами відзначилися Тете і Соломон

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі донецький Шахтар святкував перемогу над рівненським Вересом.

Перша половина зустрічі пройшла без забитих голів. У середині другого тайму Тете відкрив рахунок. На 87-ій хвилині Соломон ударом у дальній кут воріт суперника подвоїв рахунок.

Це був останній спаринг гірників перед матчем-відповіддю з Вольфсбургом у 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч відбудеться 5 серпня у Києві. Початок о 19:55.

Контрольний матч

29 липня

Шахтар - Верес 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 67 Тете, 2:0 - 87 Соломон

Раніше, Шахтар переміг Полісся у контрольному матчі.