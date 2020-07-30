Турнір відбудеться з 21 до 30 серпня в Іспанії

Джерело - УАФ.

Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційних осіб на фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2019/2020 років.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Турнір відбудеться з 21 до 30 серпня в Іспанії.

Серед 24 арбітрів та асистентів з 15 країн є українки: головний арбітр Катерина Монзуль, а також асистенти Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Нагадаємо, що ця жіноча команда арбітрів є провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів, та має в своєму активі проведений фінал Кубку України сезону 2019/2020 років.

Вперше, жіноча бригада арбітрів на чолі з Катериною Монзуль відпрацювала на матчі УПЛ 4 листопада 2018 року.

Раніше, визначився календар матчів еліт-раунду Євро-2020 для юнацької збірної України.