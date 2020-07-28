Визначився календар матчів еліт-раунду Євро-2020 для юнацької збірної України

Перший матч збірна України зіграє з Данією

Джерело - УАФ.

Виступ в еліт-раунді кваліфікації Євро-2020 (U-19) юнацька збірна України розпочне матчем із господарями, данцями, а завершить грою з англійцями.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Став відомий розклад матчів вирішального етапу відбору до Євро-2020 серед збірних U-19 (футболісти не старші 2001 року народження). Збірна України, яку очолює Олег Кузнецов, у Данії посперечається за єдину путівку до фінальної стадії з командою господарів, латвійцями та англійцями. Перші дві гри наша збірна проведе в Сількеборзі, заключний поєдинок - у Раннерсі.

Євро-2020 (U-19). Еліт-раунд. Група 4

02.09.2020

16.00. Англія - Латвія.

20.00. Данія - Україна

05.09.2020

16.00. Україна - Латвія

20.00. Англія - Данія

08.09.2020

16.00. Латвія - Данія

16.00. Україна - Англія

Час початку матчів - київський.

Нагадаємо, що фінальний турнір Євро-2020 (U-19) буде розділений на дві стадії. Груповий етап за участю двох груп по чотири команди проходитиме в Північній Ірландії із 7-го по 14 жовтня. Два переможці груп та дві команди, що посядуть другі місця, вийдуть до півфіналу, тоді як дві команди, що фінішують третіми, братимуть участь у матчі плей-оф, щоб визначити п'яту команду, яка отримає путівку на чемпіонат світу U-20. Усі поєдинки стадії плей-оф фінального турніру будуть зіграні в Північній Ірландії з 11-го по 14 листопада.

Відзначимо, що Собуцький готує апеляцію на вердикт КДК УАФ.