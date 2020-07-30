Луческу: Я дуже радий повернутися в Україну

На офіційному представленні головного тренера ФК Динамо (Київ) Мірчі Луческу румунський фахівець висловив радість повернутися в Україну.

"Я дуже уважно слухав те, що говорив президент клубу. Мене здивувало те, що більше говорили про вболівальників, тоді як ми більше повинні говорити про футбол.

Я дуже радий повернутися в Україну, бачити вас і розмовляти з вами і дуже бажаю, щоб всі разом ми перейшли через цей поріг. Тому що клуб зараз потребує кращого. Я скучив за вами і сподіваюся, що ви за мною теж", - сказав Луческу.