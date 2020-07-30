Колос може підписати колишнього захисника Вардара

31-річний центрбек близький до повернення в Україну

Джерело - Sport Arena.

Колос проявляє інтерес до досвідченого українського захисника Євгена Новака, останнім клубом якого був Вардар з Північної Македонії.

Про це повідомляє Sport Arena.

Новак виступав за Вардар з серпня 2015 року. Разом з клубом він двічі вигравав золото місцевої першості, а також двічі ставав срібним призером чемпіонату.

Новак - вихованець київського Динамо. В Україні захисник грав за Динамо-2, Севастополь і Волинь.

У сезоні-2019/20 Новак провів 21 матч за Вардар, відзначившись одним голом і однією результативною передачею.

Нагадаємо, Колос вперше в історії зіграє в єврокубках після того, як обіграв Маріуполь (1:0) у фіналі плей-оф УПЛ за місце в Лізі Європи. Команда Руслана Костишина стартує з другого кваліфікаційного раунду турніру.