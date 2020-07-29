Вербич вилетів на 3-4 тижні

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич переніс операцію.

Про це розповів сам гравець.

"Вже усе добре, найскладніше позаду. У мене протягом певного часу були проблеми із паховими кільцями, у понеділок зробили ще одне обстеження, яке підтвердило, що необхідна операція. Вона пройшла успішно, я все ще перебуваю в клініці в Мюнхені, але вже у четвер мене мають відпустити додому.

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До Києва планую повернутися наступного тижня, а у цілому реабілітація за попередніми даними має зайняти три-чотири тижні", - розповів Вербич.