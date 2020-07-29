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Додо: Шахтар заблокував трансфер у Баварію

Сьогодні 21:16 319 0
Додо прокоментував інтерес Баварії
Додо: Шахтар заблокував трансфер у Баварію
#Шахтар, #Додо, #Баварія

Джерело - sport.ua.

Захисник Шахтаря Додо у січні міг перейти у Баварію.

Про це розповів сам футболіст.

"Я був дуже задоволений інтересом з боку Баварії. У січні було зроблено офіційну пропозицію. Відповідь залежала не тільки від мене, а й від клубу, в якому я граю. Шахтар не захотів мене відпускати, тому я продовжую старанно працювати.

Я щасливий тут, продовжую присвячувати себе клубу, який мені дійсно подобається, який дав мені можливість грати в Європі. Я завжди буду поважати його. Бразильці, які починали в українському клубі, сьогодні виблискують в найкращих командах Європи.

Я добре виконую свою роботу, інтерес з боку великих клубів ще буде. Це добре для Шахтаря, який показує світові хороших гравців. Він зробив це з Дугласом Костою, Фернандіньо, Вілліаном. Тим же Тайсоном, по якому були пропозиції, але клуб і його не відпустив.

Шахтар завжди дає нам можливість продемонструвати наш футбол, а клуби звертають на нас увагу, оскільки команда завжди грає в Лізі чемпіонів з молодими гравцями", - розповів Додо.

Нагадаємо, Шахтар переграв Верес у контрольному матчі.

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