Додо: Шахтар заблокував трансфер у Баварію

Захисник Шахтаря Додо у січні міг перейти у Баварію.

Про це розповів сам футболіст.

"Я був дуже задоволений інтересом з боку Баварії. У січні було зроблено офіційну пропозицію. Відповідь залежала не тільки від мене, а й від клубу, в якому я граю. Шахтар не захотів мене відпускати, тому я продовжую старанно працювати.

Я щасливий тут, продовжую присвячувати себе клубу, який мені дійсно подобається, який дав мені можливість грати в Європі. Я завжди буду поважати його. Бразильці, які починали в українському клубі, сьогодні виблискують в найкращих командах Європи.

Я добре виконую свою роботу, інтерес з боку великих клубів ще буде. Це добре для Шахтаря, який показує світові хороших гравців. Він зробив це з Дугласом Костою, Фернандіньо, Вілліаном. Тим же Тайсоном, по якому були пропозиції, але клуб і його не відпустив.

Шахтар завжди дає нам можливість продемонструвати наш футбол, а клуби звертають на нас увагу, оскільки команда завжди грає в Лізі чемпіонів з молодими гравцями", - розповів Додо.