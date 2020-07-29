Франков закликав надати шанс Луческу у Динамо

Новому тренеру київського Динамо Мірчі Луческу потрібно надати шанс у київському клубі.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Всіх із 75-річчям Мірчі Луческу!

Вважаю, протокольну частину ми залишимо. А по всьому іншому повторю: не потрібно зайвої лірики - просто дайте йому спробувати; у самого не вийде, так тренерів за собою залишить; в будь-якому випадку особисто для мене практичні мотиви куди важливіші", - зазначив Франков.