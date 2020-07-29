Доан може перебратися в український клуб

22-річний правий атакувальний півзахисник нідерландського ПСВ Ріцу Доан в літнє трансферне вікно може змінити клуб.

Про це повідомляє voetbal4u.com

Інтерес до Доана відновив донецький Шахтар. Крім гірників, японець цікавий московським ЦСКА і Спартаку, а також англійському Саутгемптону.

Нагадаємо, вперше про зацікавленість Шахтаря до Доана повідомлялося в грудні 2018 року, коли японець виступав за Гронінген. Минулого літа Ріцу за 7,5 мільйонів євро перейшов в ПСВ, де за сезон в чемпіонаті Нідерландів провів 21 матч, відзначившись 3 голами і 1 асистом.

Раніше, колишній гравець Шахтаря може стати спортивним директором Вотфорда.