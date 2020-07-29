Буряк: Дай Боже, щоб у Луческу вийшло

Призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо є неприємним і ненормальним.

Про це заявив колишній тренер збірної України Леонід Буряк.

"Президент прийняв рішення, підписали контракт. Ну що ми будемо обговорювати? Так, це неприємно і ненормально. Однак таке рішення має право на життя.

Дай Боже, щоб вийшло. Я не зловтішаюся, а думаю про Динамо. Люди, які приймали це рішення, - частина Динамо. Я пограв у київському клубі 13-14 років, тому не сприймаю цього рішення. Для мене це нонсенс", - сказав Леонід Буряк.