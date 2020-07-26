 Манчестер Юнайтед здолав Лестер та інші матчі 38 туру АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 липня, відбулися матчі 38 туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
26 липня, 38 тур

Арсенал - Вотфорд 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 5 Обамеянг(П), 2:0 - 24 Тірні, 3:0 - 33 Обамеянг, 3:1 - 32 Діні(П), 3:2 - 66 Велбек

Бернлі - Брайтон 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Біссума, 1:1 - 44 Вуд, 1:2 - 50 Коннолі

Крістал Пелес - Тоттенгем 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Кейн, 1:1 - 53 Шлюпп

Лестер - Манчестер Юнайтед 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Фернандеш(П), 0:2 - 90+8 Лінгард

Вест Гем - Астон Вілла 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 84 Гріліш, 1:1 - 86 Ярмоленко

Манчестер Сіті - Норвіч 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Жезус, 2:0 - 45+1 Де Брюйне, 3:0 - 79 Стерлінг, 4:0 - 83 Марез, 5:0 - 90+1 Де Брюйне

Ньюкасл - Ліверпуль 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 1 Гейл, 1:1 - 59 Орігі, 1:3 - 89 Мане

Саутгемптон - Шеффілд 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Лундстрем, 1:1 - 50 Адамс, 2:1 - 71 Адамс, 3:1 - 84 Інгс(П)

Челсі - Вулвергемптон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Маунт, 2:0 - 45+4 Жиру

Евертон - Борнмут 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 13 Кінг, 1:1 - 41 Кен, 1:2 - 45+1 Соланке, 1:3 - 80 Станіслас

Нагадаємо, оголошена дата початку сезону-2020/21 в АПЛ.

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