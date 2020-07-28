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Диномо готує найдорожчий трансфер за останні 5 років

Сьогодні 17:29 1875 0
Бразильський захисник мож перейти у Динамо
Диномо готує найдорожчий трансфер за останні 5 років
#Динамо, #Галатасарай

Джерело - espreso.tv.

Динамо готове заплатити 8 млн євро за захисника Галатасарая Маркао.

Про це повідомляє Fanatik.

Бразильський центрбек може стати першим трансфером київського Динамо при Мірчі Луческу. Галатасарай вимагає 8 млн євро за Маркао.

Востаннє кияни платили більше ніж 8 млн євро за одного гравця у 2015-му році. Тоді парагвайський півзахисник Дерліс Гонсалес перейшов до Динамо зі швейцарського Базеля за 9,4 млн євро.

24-річний захисник перейшов у Галатасарай в січні 2019-го року з португальського Шавеша за 4 млн євро. У поточному сезоні провів 39 матчів, а результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Динамо цікавиться російським півзахисником.

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