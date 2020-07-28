Луческу відзначив внесок Лобановського у футбол

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Валерій Лобановський був великим тренером, який зробив величезний внесок у розвиток футболу.
Про це розповів новий головний тренер Динамо Мірча Луческу.
"Я дуже радий бути тут. Добре пам'ятаю той період, коли Валерій Лобановський тільки починав свою тренерську роботу в київському клубі.
Пам'ятаю, коли в середині 80-х київське Динамо грало проти Університаті з Крайови. Я був дійсно вражений грою того Динамо. Та команда домінувала над усіма суперниками.
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Валерій Лобановський - це дійсно велика людина, яка зробила величезний внесок у розвиток футболу. Безумовно, він залишився в пам'яті уболівальників, причому незалежно від того, хто з них за яку команду вболіває. Це був тренер найвищого рівня.
Поза всякими сумнівами, він заслуговує всіх тих слів, які говорили і говорять про нього фахівці. Лобановський - один із найкращих тренерів в історії футболу", - розповів Луческу.
Нагадаємо, Луческу визначився із помічниками у Динамо.