Луческу відзначив внесок Лобановського у футбол

Валерій Лобановський був великим тренером, який зробив величезний внесок у розвиток футболу.

Про це розповів новий головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Я дуже радий бути тут. Добре пам'ятаю той період, коли Валерій Лобановський тільки починав свою тренерську роботу в київському клубі.

Пам'ятаю, коли в середині 80-х київське Динамо грало проти Університаті з Крайови. Я був дійсно вражений грою того Динамо. Та команда домінувала над усіма суперниками.

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Валерій Лобановський - це дійсно велика людина, яка зробила величезний внесок у розвиток футболу. Безумовно, він залишився в пам'яті уболівальників, причому незалежно від того, хто з них за яку команду вболіває. Це був тренер найвищого рівня.

Поза всякими сумнівами, він заслуговує всіх тих слів, які говорили і говорять про нього фахівці. Лобановський - один із найкращих тренерів в історії футболу", - розповів Луческу.