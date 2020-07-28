 Суркіс дозволив Вукоєвичу поєднувати роботу у Динамо та збірній Хорватії | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс дозволив Вукоєвичу поєднувати роботу у Динамо та збірній Хорватії

Сьогодні 20:47 1621 0
Огнєн Вукоєвич буде асистентом Мірчі Луческу
Суркіс дозволив Вукоєвичу поєднувати роботу у Динамо та збірній Хорватії
#Динамо, #Вукоєвич

Джерело - Чемпіон.

Експівзахисник Динамо Огнєн Вукоєвич прилетів до Києва і зустрівся з президентом Динамо Ігорем Суркісом, з яким обговорив умови своєї подальшої роботи в клубі.

Про це повідомляє Динамо Киев Insidе.

Актуально: Луческу визначився із помічниками у Динамо

Вукоєвич увійде в новий тренерський штаб Динамо, де його своїм асистентом хоче бачити Мірча Луческу.

Президент київського клубу дав добро Вукоєвичу на суміщення посади у Динамо з роботою в молодіжній збірній Хорватії.

До цього хорват працював скаутом в селекційному відділі киян, а також займав посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії U-20.

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