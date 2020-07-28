Суркіс дозволив Вукоєвичу поєднувати роботу у Динамо та збірній Хорватії

Джерело - Чемпіон.
Експівзахисник Динамо Огнєн Вукоєвич прилетів до Києва і зустрівся з президентом Динамо Ігорем Суркісом, з яким обговорив умови своєї подальшої роботи в клубі.
Про це повідомляє Динамо Киев Insidе.
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Вукоєвич увійде в новий тренерський штаб Динамо, де його своїм асистентом хоче бачити Мірча Луческу.
Президент київського клубу дав добро Вукоєвичу на суміщення посади у Динамо з роботою в молодіжній збірній Хорватії.
До цього хорват працював скаутом в селекційному відділі киян, а також займав посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії U-20.