 Визначилися пари команд плей-оф за Першу лігу | Футбол | Champion.com.ua
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Визначилися пари команд плей-оф за Першу лігу

Сьогодні 19:16 746 0
Перші матчі відбудуться 15 серпня
Визначилися пари команд плей-оф за Першу лігу
#ПФЛ, #Перша ліга, #Верес

Джерело - pfl.ua.

Сьогодні, 28 липня, відбулося жеребкування матчів плей-оф за право виступати в Першій лізі.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

Плей-оф складатиметься з двох матчів 15 та 19 серпня.

Верес (Рівне) зіграє проти 16-го місця Першої ліги, яке, вочевидь, займе клуб Черкащина (Черкаси). Суперником Альянсу (Липова Долина) стане передостаннє, 15 місце Першої ліги, яке зараз займає запорізький Металург.

Перша ліга, плей-оф

15 серпня

Верес - 16 місце Першої ліги

15 місце Першої ліги - Альянс

19 серпня

16 місце Першої ліги - Верес

Альянс - 15 місце Першої ліги

Нагадаємо, Колос розгромно поступився Вересу в контрольному матчі.

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