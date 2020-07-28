Визначилися пари команд плей-оф за Першу лігу

Джерело - pfl.ua.
Сьогодні, 28 липня, відбулося жеребкування матчів плей-оф за право виступати в Першій лізі.
Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.
Плей-оф складатиметься з двох матчів 15 та 19 серпня.
Верес (Рівне) зіграє проти 16-го місця Першої ліги, яке, вочевидь, займе клуб Черкащина (Черкаси). Суперником Альянсу (Липова Долина) стане передостаннє, 15 місце Першої ліги, яке зараз займає запорізький Металург.
Перша ліга, плей-оф
15 серпня
Верес - 16 місце Першої ліги
15 місце Першої ліги - Альянс
19 серпня
16 місце Першої ліги - Верес
Альянс - 15 місце Першої ліги
Нагадаємо, Колос розгромно поступився Вересу в контрольному матчі.