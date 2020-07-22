Підопічні Костишина грали напіврезервним складом

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес, який в минулому сезоні виступав у Другій лізі і зіграє в перехідних матчах за право підвищитися в класі, провів спаринг проти Колоса з Ковалівки.

Команда Руслана Костишина грала напіврезервним складом і розгромно поступилася нижчому за рангом супернику з рахунком 0:3.

Відзначимо, що Колос готується до матчу плей-оф УПЛ за єврокубкову путівку із Дніпром-1. Матч відбудеться 25 липня.

Контрольний матч

20 липня

Верес - Колос 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 36 Шестаков, 2:0 - 45 Шестаков, 3:0 - 84 Яременко.

Раніше, Колос обіграв київське Динамо, а луганська Зоря зіграла внічию з чернігівською Десною.