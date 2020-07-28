Вукоєвич прибув у Київ для переговорів із Суркісом

Джерело - dynamomania.com.
Експівзахисник Динамо Огнєн Вукоєвич, який нині працює скаутом столичного клубу, прибув до Києва.
Про це повідомляє dynamomania.com.
Вукоєвич повинен зустрітися з президентом киян Ігорем Суркісом і обговорити умови своєї подальшої роботи в клубі.
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Очікується, що Вукоєвич увійде в новий тренерський штаб Динамо, де його своїм асистентом хоче бачити Мірча Луческу.
Хорват працює в селекційному відділі киян, а також займає посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії U-20.
Нагадаємо, Суркіс спростував відставку Луческу.