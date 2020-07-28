Вукоєвич прибув у Київ для переговорів із Суркісом

Огнєн Вукоєвич може стати помічником Мірчі Луческу

Експівзахисник Динамо Огнєн Вукоєвич, який нині працює скаутом столичного клубу, прибув до Києва.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Вукоєвич повинен зустрітися з президентом киян Ігорем Суркісом і обговорити умови своєї подальшої роботи в клубі.

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Очікується, що Вукоєвич увійде в новий тренерський штаб Динамо, де його своїм асистентом хоче бачити Мірча Луческу.

Хорват працює в селекційному відділі киян, а також займає посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії U-20.

Нагадаємо, Суркіс спростував відставку Луческу.