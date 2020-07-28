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Вукоєвич прибув у Київ для переговорів із Суркісом

Сьогодні 17:13 1715 0
Огнєн Вукоєвич може стати помічником Мірчі Луческу
Вукоєвич прибув у Київ для переговорів із Суркісом
#Вукоєвич, #Динамо

Джерело - dynamomania.com.

Експівзахисник Динамо Огнєн Вукоєвич, який нині працює скаутом столичного клубу, прибув до Києва.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Вукоєвич повинен зустрітися з президентом киян Ігорем Суркісом і обговорити умови своєї подальшої роботи в клубі.

Актуально: Визначився тренерський штаб Луческу у Динамо

Очікується, що Вукоєвич увійде в новий тренерський штаб Динамо, де його своїм асистентом хоче бачити Мірча Луческу.

Хорват працює в селекційному відділі киян, а також займає посаду головного тренера молодіжної збірної Хорватії U-20.

Нагадаємо, Суркіс спростував відставку Луческу.

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