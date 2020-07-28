 Журналіст: Луческу – відмінний тренер для Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Луческу прибув до Києва
Сьогодні 12:22 2304 2
Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE
Сьогодні 15:39 3085
Денисов: Ахметов відмовився коментувати призначення Луческу у Динамо
Сьогодні 14:09 885
Шахтар умовив Спірідона не працювати в Динамо
Сьогодні 11:10 3068 1
Динамо пояснило лист Луческу, показавши листування із Суркісом
Сьогодні 10:55 1357
Бурбас: Луческу накрив мідним тазом довіру Суркіса
Сьогодні 09:25 1277 3
Циганик: Клуб Галич-Бурштин має стати новими Карпатами
Сьогодні 09:10 1438
Луческу: Динамо Київ? Я поки не можу нічого підтвердити
Сьогодні 08:24 1991
Чорноморець може об’єднатися з клубом УПЛ
Вчора 21:31 2795
Визначився тренерський штаб Луческу у Динамо
Вчора 20:28 19861 1
Блоги
Динамо без Суркісів: фанати розпочали акції проти власників клубу
Динамо без Суркісів: фанати розпочали акції проти власників клубу Valeriy Ruchka
26.07.2020 18:04 11239 3
Голий спортсмен у масці замість спідньої білизни пройшовся вулицями Лондона
Голий спортсмен у масці замість спідньої білизни пройшовся вулицями Лондона Valeriy Ruchka
26.07.2020 13:10 2714
Підручний полював на автомобільних лосів Києва
Підручний полював на автомобільних лосів Києва Valeriy Ruchka
26.07.2020 12:14 1778
Шевченко потрапив у ТОП-50 найкращих футболістів XXI століття
Шевченко потрапив у ТОП-50 найкращих футболістів XXI століття Valeriy Ruchka
26.07.2020 11:24 1856 1
Бойко попросив уболівальників підтримати Луческу. Мілевський не зміг стриматися
Бойко попросив уболівальників підтримати Луческу. Мілевський не зміг стриматися Valeriy Ruchka
26.07.2020 11:03 2665
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:57 ММА Визначилась дата наступного бою Нурмагомедова 194
16:43 Футбол Серія А перенесла матч Ювентус - Рома 419
16:25 Бокс Усик: Подивіться на Руїса, у нього переміг холодильник 695
16:11 Баскетбол Зірковому форварду НБА заборонили грати через курйозну помилку 671
15:55 Футбол Вілліан залишиться в Лондоні, але не у Челсі 1633
15:43 Шахи Іванчук переміг Крамника на супертурнірі Легенди шахів 876
15:39 Пряма трансляція Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE 3085
15:30 Футбол Палкін: Я не відмовляв Спірідона від переходу у Динамо 908
15:28 Блог Ілон Маск викликав на бій Джонні Деппа 314
15:22 Футбол Олімпік близький до підписання білоруського нападника 804
15:10 Футбол Динамо цікавиться російським півзахисником 1770 1
14:56 Футбол Назарина став гравцем Зорі 826
14:42 Баскетбол Тернопіль підписав колишнього гравця Запоріжжя 1114
14:33 Футбол Зоря підписала бразильського захисника 949
14:25 Футбол Визначився календар матчів еліт-раунду Євро-2020 для юнацької збірної України 880
14:09 Футбол Денисов: Ахметов відмовився коментувати призначення Луческу у Динамо 885
14:07 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 13891
14:02 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 30818
13:55 Футбол Журналіст: Луческу – відмінний тренер для Динамо 1576
13:40 Футбол Челсі запропонує колишньому лідеру Шахтаря дворічний контракт 1448
13:25 Футбол Яковенко: Київське Динамо нудьгувати не дає 1577
13:15 Блог Мілан презентував форму на новий сезон 265
13:10 Бокс Top Rank приступила до переговорів щодо титульному бою Ломаченко - Лопес 1342
12:55 Баскетбол Захисник збірної України розірвав контракт зі словенським клубом 1393
12:40 Футбол Метревелі: У Луческу був хороший шанс відмотати все назад 1698

Журналіст: Луческу – відмінний тренер для Динамо

Сьогодні 13:55 1576 0
Неделя – про прихід співвітчизника у київський клуб
Журналіст: Луческу – відмінний тренер для Динамо
#Неделя, #Луческу, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Призначення екснаставника донецького Шахтаря Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо є найбільш обговорюваною темою у Румунії.

Про це заявив журналіст Gazeta Sporturilor Влад Неделя.

"Ця тема зараз найбільш обговорювана у Румунії. Думаю, і в Україні теж. Я бачив багато матеріалів про тренера в італійських, англійських і іспанських ЗМІ. Думаю, Луческу - відмінний тренер для Динамо.

Я знаю, яка ситуація в клубі, знаю, що там багато вихованців академії. Луческу дуже добре знає, як працювати з молоддю, добре знає український чемпіонат і прекрасно знає головного опонента Динамо - Шахтар", - сказав Неделя.

Раніше, Луческу прибув до Києва.

Коментарі ()