Журналіст: Луческу – відмінний тренер для Динамо

Призначення екснаставника донецького Шахтаря Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського Динамо є найбільш обговорюваною темою у Румунії.

Про це заявив журналіст Gazeta Sporturilor Влад Неделя.

"Ця тема зараз найбільш обговорювана у Румунії. Думаю, і в Україні теж. Я бачив багато матеріалів про тренера в італійських, англійських і іспанських ЗМІ. Думаю, Луческу - відмінний тренер для Динамо.

Я знаю, яка ситуація в клубі, знаю, що там багато вихованців академії. Луческу дуже добре знає, як працювати з молоддю, добре знає український чемпіонат і прекрасно знає головного опонента Динамо - Шахтар", - сказав Неделя.