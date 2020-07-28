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Луческу прибув до Києва

Сьогодні 12:22 1343 0
Румунський фахівець все ж повернувся до України
Луческу прибув до Києва
#Динамо, #Луческу

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Сьогодні, 28 липня, приблизно об 11 годині літак Raytheon 390 Premier, який прямував чартерним рейсом із Бухареста, зробив посадку в аеропорту Київ.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Цим рейсом до столиці України прибув новий наставник Динамо Мірча Луческу.

Нагадаємо, що Луческу був призначений головним тренером минулого тижня. Після того одразу вирушив додому в Румунію. Учора з'явилося повідомлення, що Мірча відмовляється від посади. Однак за дві години її спростував президент Динамо.

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