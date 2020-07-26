Український функціонер знаходився всередині процесу переходу Євгена в англійський клуб

Джерело - Вацко Live.

Ліверпуль хотів дуже швидко оформити перехід Євгена Коноплянки з Дніпра взимку 2014-го року

Про це розповів виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол.

"Я був у середині процесу по його переходу в Ліверпуль. Там були певні нюанси. Якби Ліверпуль приїхав закривати цей трансфер на 1-2 дні раніше, швидше за все, Женя перейшов би в цю команду в той момент", - заявив функціонер.

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"Не сказав би, що англійський клуб недооцінив статус нашого. Це були складності оформлення переходу. Вони хотіли все зробити дуже швидко: приїхали, раз-два, підписали папери і поїхали. Але так не вийшло", - сказав Русол.

Раніше Русол вказав клуби Першої ліги, які вже готові грати в УПЛ.