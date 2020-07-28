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Денисов: Луческу потрапив під прес і дав задню

Сьогодні 08:40 1511 0
Журналіст повідомив, що румун захотів відмовитися від посади у Динамо
Денисов: Луческу потрапив під прес і дав задню
#Луческу, #Динамо, #Денисов

Джерело - ТК Футбол.

Мірчу Луческу дійсно хотів дати задню, реально хотів відмовитися від посади у київському Динамо.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Я знаю точно, що Луческу вичавлений, як лимон, від тиску, який відбувся з обох сторін, позиції "Шахтаря" в особі Сергія Палкіна, і він дійсно хотів дати задню, реально хотів відмовитися. Він потрапив під прес.

Я був дуже розчарований, коли дізнався, що Мірча дав задню і зійшов з цієї історії. Вважаю, що ця історія за всіма канонами повинна бути дограна до кінця – Шахтар і Динамо повинні зіграти", - заявив Денисов.

Раніше в румунській пресі було опубліковано заяву Луческу, в якій він нібито подає у відставку (через 4 дні після призначення) через небажання працювати у ворожій атмосфері.

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