Денисов: Луческу потрапив під прес і дав задню

Мірчу Луческу дійсно хотів дати задню, реально хотів відмовитися від посади у київському Динамо.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Я знаю точно, що Луческу вичавлений, як лимон, від тиску, який відбувся з обох сторін, позиції "Шахтаря" в особі Сергія Палкіна, і він дійсно хотів дати задню, реально хотів відмовитися. Він потрапив під прес.

Я був дуже розчарований, коли дізнався, що Мірча дав задню і зійшов з цієї історії. Вважаю, що ця історія за всіма канонами повинна бути дограна до кінця – Шахтар і Динамо повинні зіграти", - заявив Денисов.