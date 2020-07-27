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Ультрас Динамо готують "теплий" прийом Луческу

Вчора 22:49 848 0
Ультрас Динамо прокоментували нездійснену відставку Мірчі Луческу
Ультрас Динамо готують "теплий" прийом Луческу
#Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Динамо надіються, що новий головний тренер клубу Мірчі Луческу зробить правильний вибір та покине Київ.

Про це йдеться в заяві WBC Ультрас Динамо.

"Сьогоднішній день подарував нам промінь надії на здоровий глузд щодо можливої співпраці Динамо і Мірчі Луческу.

Мірче, ви все правильно зрозуміли: нормально працювати ви тут не зможете.  Ваша поява в Києві у вівторок 28 липня може означати лише одне: ви обрали гроші і вбили клин між командою і вболівальниками. Обіцяємо вам не тільки "теплий" прийом, а й найскладніші умови для роботи. Це будуть самі непрості мільйони євро у вашій кар'єрі.

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Київ ніколи не буде для вас таким же привітним як Донецьк. І ми точно не забудемо ваші слова, що Україна та росія - це одна країна. Для нас честь, гідність та історія важливіші за гроші, кубки та медалі. Ми ніколи не відступимо від своїх принципів та переконань.

До виходу команди з відпустки у вас ще є шанс зробити правильний вибір та спокійно собі відпочивати. Так само є такий шанс і у керівництва Динамо", - йдеться в повідомленні.

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