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Суркіс: Я маю право запросити того фахівця, якого вважатиму за потрібне

Сьогодні 21:47 342 0
Ігор Суркіс прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером киян
Суркіс: Я маю право запросити того фахівця, якого вважатиму за потрібне
#Суркіс, #Луческу, #Динамо

Джерело - sport-express.ru.

Новий головний тренер Динамо Мірча Луческу може принести багато користі клубу.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Багато хто не зрозумів, навіщо ви запросили фахівця, який 12 років успішно відпрацював в Шахтарі… Я не хочу це обговорювати. Буде пресконференція, ви на ній все почуєте.

Чи не побоюєтеся, що фанати Динамо "зацькують" Луческу? Думаю, у нас розумні фанати. Вони зрозуміють, що коли команда почне прогресувати і показувати якісний футбол, то така професійна тренерська робота. І потім я не забирав Луческу з Шахтаря. Він був вільний. Я маю право запросити того фахівця, якого вважатиму за потрібне.

На мій погляд, Мірча величезний професіонал і великий мотиватор. Упевнений, він буде дуже корисним Динамо. А якщо люди щиро вболівають за нашу команду, то вони повинні будуть радіти успіхам при цьому тренері", - розповів Суркіс.

Нагадаємо, що Луческу не збирається повертатися в Україну.

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