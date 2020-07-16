Лідер чемпіонату Швейцарії зацікавився нападником Олімпіка

Джерело - sport.ua.
Нападник Матар Діє, який в нинішньому сезоні виступав за Олімпік і на правах оренди з донецького клубу в Карпатах, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Швейцарії.
Про це повідомляє Sport.ch.
У послугах 22-річного сенегальця зацікавлені лідери турнірної таблиці нинішнього чемпіонату Швейцарії Янг Бойз і Санкт-Галлен.
З початку липня Матар Діє є вільним агентом, хоча офіційно Олімпік про це не заявляв і останньою інформацією навколо сенегальця була та, яка висвітлювала його повернення з Карпат в стан донецького клубу.
Також повідомляється, що Матар Діє вже приїжджав в Санкт-Галлен, де вів консультації про ймовірний перехід. Після цього на сенегальця екстрено вийшли представники Янг Бойз зі своєю пропозицією, і поки незрозуміло, кому з швейцарських клубів форвард віддасть перевагу.
За Олімпік Матар Діє виступав з початку минулого року. Всього в таборі донеччан він провів 23 матчі, відзначившись 8 голами і 2 результативними передачами.
Нагадаємо, Олімпік знищив Маріуполь.