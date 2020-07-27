Суркіс: Луческу - головний тренер київського Динамо, завтра він прилітає до нас

Джерело - sport-express.ru.
Мірча Луческу залишається головним тренером Динамо.
Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.
"Луческу - головний тренер київського Динамо. Я більше не хочу нічого обговорювати. Завтра він прилітає до нас. Що я ще можу додати?
Важливо: Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо
А як же бути з його заявою пресі про відхід? Ну я ж не знаю. Заява, не заява. Луческу - головний тренер київського Динамо. Крапка
Нікуди не йде? Він ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про догляд", - розповів Суркіс.
Раніше повідомлялося, що Луческу розірвав контракт з Динамо.