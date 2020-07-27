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Суркіс: Луческу - головний тренер київського Динамо, завтра він прилітає до нас

Сьогодні 20:46 1094 0
Ігор Суркіс прокоментував відставку Мірчі Луческу
Суркіс: Луческу - головний тренер київського Динамо, завтра він прилітає до нас
#Суркіс, #Динамо, #Луческу

Джерело - sport-express.ru.

Мірча Луческу залишається головним тренером Динамо.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Луческу - головний тренер київського Динамо. Я більше не хочу нічого обговорювати. Завтра він прилітає до нас. Що я ще можу додати?

Важливо: Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо

А як же бути з його заявою пресі про відхід? Ну я ж не знаю. Заява, не заява. Луческу - головний тренер київського Динамо. Крапка

Нікуди не йде? Він ще нікуди не прийшов, а ви вже говорите про догляд", - розповів Суркіс.

Раніше повідомлялося, що Луческу розірвав контракт з Динамо.

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