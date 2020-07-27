Франков: А скажуть, що перемогли ультрас! Тримаємо паузу, вcе дуже непросто

Джерело - Чемпіон.
Справжню причину звільнення Мірчі Луческу з Динамо буде оголошено згодом.
Про це розповів журналіст Артем Франков.
Важливо: Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо
"А скажуть, що перемогли ультрас! Я ж скажу зовсім інше... Блін, пізніше, не хочу їхати глуздом від емоцій.
Своє відео прибрав з каналу, пізніше запишу інше і зовсім в іншому тоні. Ви ж розумієте, ситуація вимагає офіційного прояснення.
Тримаємо паузу. Все дуже непросто", — написав Франков.
Раніше повідомлялося, що Луческу розірвав контракт з Динамо.