Франков: А скажуть, що перемогли ультрас! Тримаємо паузу, вcе дуже непросто

Справжню причину звільнення Мірчі Луческу з Динамо буде оголошено згодом.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

Важливо: Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо

"А скажуть, що перемогли ультрас! Я ж скажу зовсім інше... Блін, пізніше, не хочу їхати глуздом від емоцій.

Своє відео прибрав з каналу, пізніше запишу інше і зовсім в іншому тоні. Ви ж розумієте, ситуація вимагає офіційного прояснення.

Тримаємо паузу. Все дуже непросто", — написав Франков.