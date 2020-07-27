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Франков: А скажуть, що перемогли ультрас! Тримаємо паузу, вcе дуже непросто

Сьогодні 17:51 1855 0
Артем Франков прокоментував звільнення Мірчі Луческу
Франков: А скажуть, що перемогли ультрас! Тримаємо паузу, вcе дуже непросто
#Динамо, #Луческу, #Франков

Джерело - Чемпіон.

Справжню причину звільнення Мірчі Луческу з Динамо буде оголошено згодом.

Про це розповів журналіст Артем Франков.

Важливо: Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо

"А скажуть, що перемогли ультрас! Я ж скажу зовсім інше... Блін, пізніше, не хочу їхати глуздом від емоцій.

Своє відео прибрав з каналу, пізніше запишу інше і зовсім в іншому тоні. Ви ж розумієте, ситуація вимагає офіційного прояснення.

Тримаємо паузу. Все дуже непросто", — написав Франков.

Раніше повідомлялося, що Луческу розірвав контракт з Динамо.

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