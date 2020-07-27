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Чигринський продовжив контракт з АЕКом

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Чигринський продовжив контракт з АЕКом
#Чигринський, #АЕК

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Дмитро Чигринський продовжив контракт з грецьким АЕКом

Про це повідомляє пресслужба грецької команди

Новий контракт між сторонами розрахований до літа 2021-го року. Чигринський буде заробляти майже 350 тис євро. З бонусами сума може досягти 400-450 тис.

33-річний українець виступає за грецький клуб з червня 2016 року. Загалом у сезоні, який минув, Дмитро Чигринський провів 25 матчів і забив 3 м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Чигринський зацікавив румунський клуб.

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