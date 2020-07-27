Джерело - Чемпіон.
Український захисник Дмитро Чигринський продовжив контракт з грецьким АЕКом
Про це повідомляє пресслужба грецької команди
Новий контракт між сторонами розрахований до літа 2021-го року. Чигринський буде заробляти майже 350 тис євро. З бонусами сума може досягти 400-450 тис.
33-річний українець виступає за грецький клуб з червня 2016 року. Загалом у сезоні, який минув, Дмитро Чигринський провів 25 матчів і забив 3 м'ячі.
Συιγμές από την ανανέωση του συμβολαίου του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι με την ομάδα μας για έναν ακόμη χρόνο!#aekfc #summertransfers #ourlegends #ourhistory #aekfamily #chygry2021 pic.twitter.com/bzI3zUhMEv— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 27, 2020
Раніше повідомлялося, що Чигринський зацікавив румунський клуб.