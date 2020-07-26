Чигринський зацікавив румунський клуб

Стяуа поклав око на досвідченого українського захисника

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський потрапив до сфери інтересів румунського Стяуа.

Про це повідомляє SDNA.

Клуб з Бухареста після втрати шансів на чемпіонство прийняв рішення підсилитися досвідченим футболістом. Більш того, трансфер Чигринського - особиста ініціатива власника Стяуа Джіджі Бекалі.

33-річний Чигринський в минулому сезоні чемпіонату Греції провів 21 матч і забив 3 голи. У новому сезоні команда зіграє в Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що українець домовився з приводу продовження свого контракту з АЕКом ще на один рік.