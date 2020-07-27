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Ловрен перейшов у Зеніт

Сьогодні 16:26 839 0
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Ловрен перейшов у Зеніт
#Ловрен, #Зеніт, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен став гравцем російського Зеніту.

Про це повідомляє пресслужба клубу із Санкт-Петербурга.

31-річний футболіст підписав контракт на три роки.

Ловрен приєднався до Ліверпулю у 2014 році з Саутгемптона за 25 млн євро. У цьому гравець провів 15 поєдинків у футболці червоних, відзначившись одним голом і одним асистом.

Раніше повідомлялося, що Ловрен близький до переходу у Зеніт.

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