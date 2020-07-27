Джерело - Чемпіон.
Захисник Ліверпуля Деян Ловрен став гравцем російського Зеніту.
Про це повідомляє пресслужба клубу із Санкт-Петербурга.
31-річний футболіст підписав контракт на три роки.
Ловрен приєднався до Ліверпулю у 2014 році з Саутгемптона за 25 млн євро. У цьому гравець провів 15 поєдинків у футболці червоних, відзначившись одним голом і одним асистом.
Dejan Lovren is a Zenit player! 💙— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) July 27, 2020
More ➡️ https://t.co/bf7ILb2BOG pic.twitter.com/MnFZF5pXJZ
Раніше повідомлялося, що Ловрен близький до переходу у Зеніт.