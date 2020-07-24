Ловрен близький до переходу у Зеніт

Хорват домовився про співпрацю з пітерським клубом

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен може найближчим часом стати гравцем російського Зеніту.

Про це повідомляє The Times.

Хорватський центрбек домовився про дворічний контракт з пітерським клубом з можливістю продовження і буде отримувати близько 2,5 млн євро в рік. Сума трансферу, імовірно, складе близько 12 мільйонів євро.

Ловрен приєднався до Ліверпулю в 2014 році з Саутгемптона за 25 млн євро. У цьому сезоні 31-річний гравець провів 15 поєдинків у футболці червоних, відзначившись одним голом і одним асистом.

Раніше, Рома має намір придбати Ловрена в наступне трансферне вікно.