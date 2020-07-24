 Ловрен близький до переходу у Зеніт | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
"Браво, Федерація, браво" - найрезонансніші висловлювання Луческу про Динамо
Сьогодні 10:18 3049 1
Суркіс запропонував Михайличенку посаду спортдиректора Динамо
Сьогодні 20:39 553
Собуцький: Зарплата Лучі у рази вища, ніж у всього суддівського корпусу
Сьогодні 20:25 245
Рух - Гірник-Спорт: онлайн-трансляція матчу Першої ліги
Сьогодні 18:52 914
Лопес: Таких стариків, як Ломаченко, я їм на обід
Сьогодні 17:40 1740 1
Мілан - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 36 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 17:11 832
Мірча Луческу - найстаріший тренер в історії Динамо
Сьогодні 14:42 1076
Президента Інгульця оштрафували на 100 тис гривень
Сьогодні 12:41 1453
Шевадзуцький скасував свій бій, щоб стати спаринг-партнером росіянина Повєткіна
Сьогодні 09:30 3422
Собуцький готує апеляцію на рішення УАФ
Сьогодні 08:45 2306 1
Блоги
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді Андрій Твердохліб
Вчора 19:51 2092
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті Андрій Твердохліб
Вчора 18:30 1196 1
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського Андрій Твердохліб
Вчора 18:26 1623
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 17:49 926
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині Андрій Твердохліб
22.07.2020 16:51 1088
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:53 Футбол Металіст 1925 та Рух святкували складні перемоги у 26 турі Першої ліги 264
20:39 Футбол Суркіс запропонував Михайличенку посаду спортдиректора Динамо 553
20:25 Футбол Собуцький: Зарплата Лучі у рази вища, ніж у всього суддівського корпусу 245
20:09 Футбол Гол українця врятував Славію від поразки у матчі з Рухом 611
19:52 Футбол Агробізнес у Винниках знищив Волинь у 26 турі Першої ліги 770
19:40 Бокс Джошуа: Не розумію, чому Тайсон Ф'юрі так всіх лякає 965
19:25 Футбол Маркевич: Собуцький? В УАФ немає кумівства і панібратства 820
19:10 Бокс Помер колишній тренер Мослі і Хопкінса 979
18:53 Футбол Кремінь переміг Оболонь Бровар, Балкани програли Миколаєву у 26 турі Першої ліги 1015
18:52 Пряма трансляція Рух - Гірник-Спорт: онлайн-трансляція матчу Першої ліги 914
18:40 Бокс Український боксер увійшов до списку великих талантів 1700
18:25 Футбол Оголошена дата початку сезону-2020/21 в АПЛ 1263
18:10 Футбол Несенюк: Вчора Суркіс вирішив виправити свою помилку сімнадцятирічної давнини 2096
17:55 Футбол Ловрен близький до переходу у Зеніт 1331
17:40 Бокс Лопес: Таких стариків, як Ломаченко, я їм на обід 1740 1
17:25 Футбол Українець став найкращим гравцем чемпіонату Росії у ФНЛ 1882
17:11 Пряма трансляція Мілан - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 36 туру Серії А. LIVE 832
17:10 Єдиноборства У Росії олімпійський чемпіон зник безвісти в лісі 1581
16:55 Футбол Барселона готова розлучитися з 12 гравцями 2081
16:40 Футбол Луческу хотів повернутися до Шахтаря, але отримав відмову 2786
16:25 Бокс Бій Усик - Чісора запланований на жовтень 2033
16:11 Футбол Челсі готовий влітку продати Канте 1992
16:04 Футбол Матчі вікенду. Вогняний сезон триває 1949
16:03 Футбол Роналду побив легендарний рекорд Шевченка 2653
15:54 Бокс Чарло: Нокаут Дерев'янченка відкриє мені дорогу до великих поєдинків 2207

Ловрен близький до переходу у Зеніт

Сьогодні 17:55 1331 0
Хорват домовився про співпрацю з пітерським клубом
Ловрен близький до переходу у Зеніт
#Ловрен, #Зеніт

Джерело - football.ua.

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен може найближчим часом стати гравцем російського Зеніту.

Про це повідомляє The Times.

Хорватський центрбек домовився про дворічний контракт з пітерським клубом з можливістю продовження і буде отримувати близько 2,5 млн євро в рік. Сума трансферу, імовірно, складе близько 12 мільйонів євро.

Ловрен приєднався до Ліверпулю в 2014 році з Саутгемптона за 25 млн євро. У цьому сезоні 31-річний гравець провів 15 поєдинків у футболці червоних, відзначившись одним голом і одним асистом.

Раніше, Рома має намір придбати Ловрена в наступне трансферне вікно.

Коментарі ()