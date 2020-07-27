Моєс похвалив Ярмоленка за гол у ворота Астон Вілли

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко у матчі 38-го туру АПЛ проти Астон Вілли (1:1) змінив хід гри.

Головний тренер команди Девід Моєс.

"Ви завжди розраховуєте, що футболіст вийде з лавки і внесе зміни. Ярмоленко зробив це, він змінив хід гри. Андрій забив два важливі голи в останніх матчах сезону (проти Челсі і Астон Вілли - прим. ред.). Думаю, що перемога над Челсі важливіше, ніж сьогоднішній результат.

У будь-якому випадку, футболісти показали хорошу гру проти Челсі, Норвіча і Манчестер Юнайтед, коли це було дуже потрібно. За це вони заслуговують на велику повагу", - сказав Моєс.