Останнім клубом англійського гравця був Трабзонспор

Джерело - Daily Mail.

Президент Беневенто Оресте Вігоріто підтвердив інформацію про те, що клуб має намір підписати екс-форварда Ліверпуля, Челсі і Манчестер Сіті Деніела Старріджа.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Перехід Старріджа був би честю для будь-якої італійської команди", - сказав Вігоріто.

Беневенто переключився на 30-річного англійця після того, як екс-нападник Челсі і КПР Лоїк Ремі не пройшов медогляд.

Останнім клубом Старріджа був Трабзонспор, який він покинув в березні.

Нагадаємо, Індзагі вивів Беневенто в Серію А.

Також, Кротоне оформив повернення в Серію А.