Джерело - Daily Mail.
Президент Беневенто Оресте Вігоріто підтвердив інформацію про те, що клуб має намір підписати екс-форварда Ліверпуля, Челсі і Манчестер Сіті Деніела Старріджа.
Про це повідомляє Daily Mail.
"Перехід Старріджа був би честю для будь-якої італійської команди", - сказав Вігоріто.
Беневенто переключився на 30-річного англійця після того, як екс-нападник Челсі і КПР Лоїк Ремі не пройшов медогляд.
Останнім клубом Старріджа був Трабзонспор, який він покинув в березні.
Нагадаємо, Індзагі вивів Беневенто в Серію А.
Також, Кротоне оформив повернення в Серію А.