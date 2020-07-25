Кротоне оформив повернення в Серію А

Кротоне за два тури до закінчення чемпіонату вийшов у Серію А

Джерело - Чемпіон.

Кротоне став другою командою, яка напряму вийшла в еліту італійського футболу.

У 36 турі Серії В Кротоне на виїзді розгромив Ліворно.

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Клуб з Калабрії скористався осічками головних конкурентів і за два тури до фінішу забронював за собою другу сходинку.

Чемпіонат Італії - Серія В

36 тур, 24 липня

Ліворно – Кротоне 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 – 12 Тровато, 1:1 - 31 Дзанеллато, 1:2 – 35 Сімі, 1:3 – 40 Дзербо, 1:4 – 55 Моліна, 1:5 – 59 Сімі (пен)