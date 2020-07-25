 Кротоне оформив повернення в Серію А | Футбол | Champion.com.ua
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Кротоне оформив повернення в Серію А

Сьогодні 08:55 668 0
Кротоне за два тури до закінчення чемпіонату вийшов у Серію А
Кротоне оформив повернення в Серію А
#Ліворно, #Кротоне, #Серія В

Джерело - Чемпіон.

Кротоне став другою командою, яка напряму вийшла в еліту італійського футболу.

У 36 турі Серії В Кротоне на виїзді розгромив Ліворно.

Актуально: Індзагі вивів Беневенто в Серію А

Клуб з Калабрії скористався осічками головних конкурентів і за два тури до фінішу забронював за собою другу сходинку.

Чемпіонат Італії - Серія В
36 тур, 24 липня

Ліворно – Кротоне 1:5 (1:3)

Голи: 0:1 – 12 Тровато, 1:1  - 31 Дзанеллато, 1:2 – 35 Сімі, 1:3 – 40 Дзербо, 1:4 – 55 Моліна, 1:5 – 59 Сімі (пен)

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