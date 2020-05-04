Русол вказав клуби Першої ліги, які вже готові грати в УПЛ

Клуби Першої ліги Інгулець (Петрове), Рух (Львів) і Волинь (Луцьк) вже готові грати в УПЛ.

Про це заявив виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол.

"Ми за розширення. Ми ж живемо, керуючись якимись планами, принципами, надіями.

Як командам Першої ліги реагувати потім на цю ситуацію? Що у нас буде в Першій лізі? Заради чого команди готувалися до сезону? Хтось б'ється вже другий чи третій [сезон] за підвищення в класі. Що ми потім будемо розповідати господарям і керівникам, уболівальникам і футболістам, чому вони рік у холосту спрацювали?

Це одна з основних причин. Друга - є ж якесь планування. Ми ж голосуємо за якісь дво- або трирічні плани розвитку нашого футболу. А у нас кожні півроку якийсь форс-мажор - минулі плани міняємо, нові стверджуємо.

За моєю інформацією, клуби у верхній частині сторінки першої ліги досить сильні інфраструктурно і фінансово. Якби у нас були проблеми з ліцензуванням цих клубів... Але я зараз не готовий давати оцінку, це повинні робити компетентні органи.

Але те, що я бачу - Інгулець, Рух і Волинь. Як на мене, вони готові грати в УПЛ. І міста хороші, і регіони. І залишити їх зараз без футболу, перекреслити все те, що вони робили - це несправедливо", - зазначив Русол.