Матч Манчестер Сіті - Реал відбудеться

Футбольний матч не потрапляє під карантинні заходи

Джерело - Sport Arena.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і Реалом відбудеться у Великій Британії в раніше заплановані терміни.

Про це The Guardian.

Проведення футбольних матчів не потрапляє під карантинні заходи, які були введені у Великій Британії відсьогодні.

Сьогодні іспанські ЗМІ повідомляли, що через спалах коронавірусу в Іспанії (за добу підтверджено понад 900 випадків захворювання на COVID-19) матч між городянами і Бланкос може бути перенесений.

Нагадаємо, що раніше УЄФА затвердив догравання плей-оф Ліги чемпіонів з 12 по 23 серпня в Лісабоні. Матчі пройдуть на двох стадіонах: Ештадіу Да Луж і Жозе Алваладе. Поєдинки 1/8 фіналу ЛЧ повинні відбутися на стадіонах номінальних господарів.