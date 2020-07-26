Матч Манчестер Сіті - Реал може відбутися не в Англії

В Англії бояться впускати гостей з Іспанії

7 серпня Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів повинен прийняти Реал, однак проведення матчу під великим питанням.

Про це повідомляє AS.

Річ у тому, що в останні дні в Іспанії почалася друга хвиля епідемії коронавірусу: кількість нових випадків зараження знову почала різко зростати.

Через це уряд Великобританії ввів 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає в країну з Іспанії.

Нагадаємо, перший матч Реал - Манчестер Сіті відбувся ще до карантину в Мадриді і завершився перемогою гостей 2:1.

Раніше, Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно.