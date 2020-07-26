Матч Манчестер Сіті - Реал може відбутися не в Англії

Джерело - sport.ua.
7 серпня Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів повинен прийняти Реал, однак проведення матчу під великим питанням.
Про це повідомляє AS.
Річ у тому, що в останні дні в Іспанії почалася друга хвиля епідемії коронавірусу: кількість нових випадків зараження знову почала різко зростати.
Через це уряд Великобританії ввів 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає в країну з Іспанії.
Нагадаємо, перший матч Реал - Манчестер Сіті відбувся ще до карантину в Мадриді і завершився перемогою гостей 2:1.
Раніше, Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно.