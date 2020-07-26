Мессі знайшов в Англії нового тренера для Барселони

Аргентинець просив керівництво призначити головним тренером Б'єлса

Нападник Барселони Ліонель Мессі на посаді головного тренера каталонського клубу хоче бачити наставником Лідса Марсело Б'єлса.

Про це повідомляє The Sun.

Аргентинець Мессі просить керівництво Барселони призначити головним тренером Б'єлса, відправивши у відставку Кіке Сетьєна.

65-річний аргентинець Б'єлса за підсумками сезону-2019/20 вивів в Лідс в АПЛ, проте у нього 30 липня закінчується контракт з англійським клубом.

Раніше повідомлялося, що Лідс, який очолює Марсело Б'єлса, готовий запропонувати контракти Кавані і Ібрагімовичу.