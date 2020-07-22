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Лідс готує трансфери Ібрагімовича та Кавані

Сьогодні 11:55 772 0
Лідс готує підсилення складу перед стартом в АПЛ
Лідс готує трансфери Ібрагімовича та Кавані
#Лідс, #Кавані, #Ібрагімович

Джерело - xsport.uа.

Переможець Чемпіоншипа Лідс хоче підсилити склад під виступи в Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Клуб цікавиться нападником Златаном Ібрагімовичем і Едінсоном Кавані

Контракти обох футболістів закінчуються в кінці поточного сезону. Нові угоди ними поки не було підписано. У разі, якщо футболісти стануть вільними агентами Лідс зможе їх підписати.

Відзначимо, що футболісти вже грали разом в ПСЖ. За парижан Ібрагімович зіграв в 180 матчах, забив 156 м'ячів і віддав 60 асистів. Кавані провів за клуб 301 зустріч, відзначився 200 голами і 43 результативними передачами.

Нагадаємо, Бенфіка зацікавлена ​​у підписанні Кавані.

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