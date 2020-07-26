Визначилися всі можливі суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Підопічним Луческу буде не просто

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі всі можливі суперники київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

У список опонентів додався віце-чемпіон Хорватії, клуб Локомотива Загреб, а також турецький Бешикташ.

Нагадаємо, Динамо почне свій шлях у Лізі Чемпіонів з третього раунду кваліфікації. При жеребкуванні, яке відбудеться 31 серпня, кияни будуть сіяними.

До списку потенційних опонентів Динамо входять: Вікторія Плзень (Чехія), Рапід Відень (Австрія), ПАОК (Греція), АЗ Алкмаар (Нідерланди), Ренн (Франція), Локомотива (Хорватія), Гент (Бельгія) і Бешикташ (Туреччина).

Раніше, Шевчук відмовився бути помічником Луческу у Динамо.