 Визначилися всі можливі суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Визначилися всі можливі суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:10 1333 0
Підопічним Луческу буде не просто
Визначилися всі можливі суперники Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі всі можливі суперники київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

У список опонентів додався віце-чемпіон Хорватії, клуб Локомотива Загреб, а також турецький Бешикташ.

Нагадаємо, Динамо почне свій шлях у Лізі Чемпіонів з третього раунду кваліфікації. При жеребкуванні, яке відбудеться 31 серпня, кияни будуть сіяними.

До списку потенційних опонентів Динамо входять: Вікторія Плзень (Чехія), Рапід Відень (Австрія), ПАОК (Греція), АЗ Алкмаар (Нідерланди), Ренн (Франція), Локомотива (Хорватія), Гент (Бельгія) і Бешикташ (Туреччина).

Раніше, Шевчук відмовився бути помічником Луческу у Динамо.

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