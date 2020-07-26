Шевчук відмовився бути помічником Луческу у Динамо

Колишній гравець Шахтаря, а також колишній наставник Олімпіка, В'ячеслав Шевчук мав пропозицію стати помічником Мірчі Луческу у Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Він [Луческу] хотів розмовляти з приводу мене, але я йому відразу сказав: Містере, не потрібно ніяких розмов. Я вам бажаю удачі, але я не зможу в силу зрозумілих обставин. Я знаю, що тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким вони працювали близько 20-ти років, відмовив Луческу, в силу також, напевно, всім зрозумілих обставин. Вважаю, що Ніколіні є дуже важливою для Луческу фігурою, як ферзь у шахах.

Довго з ним працює, відчуває Містера, де потрібно підказати щось, зробити якісь заміни", - сказав Шевчук.