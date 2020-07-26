Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані

Джерело - iSport.ua.
Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович продовжить контракт з клубом.
Про це повідомляє журналіст Віто Анджелі.
Швед прийняв рішення ще на рік залишитися в Мілані після того, як стало відомо, що головний тренер Стефано Піолі погодився залишитися у команді.
Ібрагімович перейшов до Мілана в січні. За цей час він провів 16 матчів за Мілан, в яких відзначився 7 голами і 4 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Лідс готовий запропонувати контракти Кавані і Ібрагімовичу.