 Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані | Футбол | Champion.com.ua
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Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані

Сьогодні 12:08 1587 0
Шведський нападник ще на рік продовжить контракт
Ібрагімович вирішив залишитися у Мілані
#Ібрагімович, #Мілан

Джерело - iSport.ua.

Форвард італійського Мілана Златан Ібрагімович продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Віто Анджелі.

Швед прийняв рішення ще на рік залишитися в Мілані після того, як стало відомо, що головний тренер Стефано Піолі погодився залишитися у команді.

Ібрагімович перейшов до Мілана в січні. За цей час він провів 16 матчів за Мілан, в яких відзначився 7 голами і 4 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Лідс готовий запропонувати контракти Кавані і Ібрагімовичу.

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