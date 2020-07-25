 Олександрія - Маріуполь 1:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Маріуполь 1:2. Огляд матчу

Вчора 23:26 903 0
Кащук, який вийшов на заміну приніс перемогу своїй команді
Олександрія - Маріуполь 1:2. Огляд матчу
#Маріуполь, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь здобув перемогу над Олександрією в рамках півфінальної зустрічі плей-оф УПЛ за можливість зіграти в кваліфікації до Ліги Європи.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга плей-оф
Півфінал, 25 липня

Олександрія - Маріуполь 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 28 Полегенько, 1:1 - 35 Безбородько, 1:2 - 83 Кащук

Стартові склади команд:

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Яворський, Муравський(Тищенко 46), Полегенько, Чех(Ігнатенко 78), Федорчук(Сагуткін 90+5), Мішньов, Корнієнко, Чурко(Кащук 78), Фомін(Топалов 90+1)

Запасні: Поспєлов, Ігнатенко, Сагуткін, Тищенко, Топалов, Путря, Петерман, Кащук, Дудик

Олександрія: Паньків, Стецьков(Пашаєв 46), Ковалець, Безбородько(Сітало 74), Третьяков, Мірошниченко, Бухал, Лучкевич(Задерака 73), Гречишкін, Дубра, Банада(Грицук 86)

Запасні: Білик, Бабогло, Гордієнко, Довгий, Сітало, Пашаєв, Грицук, Мишенко, Задерака

Жовті картки: Фомін(70), Гальчук(90+3)

Нагадаємо, Колос розгромив Дніпро-1. Фінальний поєдинок відбудеться 29 липня.

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