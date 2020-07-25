Поєдинок розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Олександрія вдома зіграє з Маріуполем в другому матчі плей-оф української Прем'єр-ліги за право взяти участь у Лізі Європи.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Яворський, Муравський, Полегенько, Чех, Федорчук, Мішньов, Корнієнко, Чурко, Фомін

Запасні: Поспєлов, Ігнатенко, Сагуткін, Тищенко, Топалов, Путря, Петерман, Кащук, Дудик

Олександрія: Паньків, Стецьков, Ковалець, Безбородько, Третьяков, Мірошниченко, Бухал, Лучкевич, Гречишкін, Дубра, Банада

Запасні: Білик, Бабогло, Гордієнко, Довгий, Сітало, Пашаєв, Грицук, Мишенко, Задерака

Нагадаємо, Колос розгромив Дніпро-1 та вийшов у фінал плей-оф УПЛ до Ліги Європи.