Дніпро-1 не мав задачу потрапити в єврокубки в цьому сезоні.

Про це заявив головний тренер команди Дмитро Михайленко.

"Був тільки що Береза. Подякував команді за сезон. Сказав, що для дебютного сезону спрацювали добре. Перед сезоном не стояла задача - боротися за єврокубки. Це вже було рішення хлопців. Раз отримали таку можливість, потрібно було спробувати скористатися. Але не вийшло", - сказав Михайленко.