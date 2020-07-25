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Михайленко: Береза сказав, що для дебютного сезону спрацювали добре

Сьогодні 19:52 331 0
Перед сезоном не стояла задача - боротися за єврокубки
Михайленко: Береза сказав, що для дебютного сезону спрацювали добре
#Михайленко, #Дніпро-1, #Береза

Джерело - Трибуна.

Дніпро-1 не мав задачу потрапити в єврокубки в цьому сезоні.

Про це заявив головний тренер команди Дмитро Михайленко.

"Був тільки що Береза. Подякував команді за сезон. Сказав, що для дебютного сезону спрацювали добре. Перед сезоном не стояла задача - боротися за єврокубки. Це вже було рішення хлопців. Раз отримали таку можливість, потрібно було спробувати скористатися. Але не вийшло", - сказав Михайленко.

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