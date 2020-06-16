Супряга і Булеца залишаться у Дніпро-1

Динамо не буде повертати своїх гравців

Джерело - Чемпіон.

Динамо ще на рік продовжить оренду Владислава Супряги і Сергія Булеци в Дніпро-1.

Про це повідомляє ТаТоТаке у Facebook.

15 червня клуби досягли відповідної угоди.

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Крім того, в Дніпро-1 перейде Владислав Дубінчак, який зараз грає на правах оренди в Карпатах, а належить Динамо.

Всі три футболісти були віддані в оренду до 30 червня 2020 року, але УЄФА через карантин рекомендував продовжити орендні угоди гравців до кінця сезону.

Раніше, СК Дніпро-1 програв команді Першої ліги у контрольному матчі.