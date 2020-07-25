Джерело - Sport Arena.
Новостворений харківський клуб Метал тренуватиме екс-гравець Металіста та донецького Шахтаря Олександр Кучер.
Про це повідомляє Sport Arena.
Однак коуч харків'ян буде допомагати своїй команді і безпосередньо на полі, так як стане граючим головним тренером
У тренерський штаб 37-річного українця увійдуть Юрій Ушмаєв, Олександр Призетка і Андрій Дикань.
Також за клуб гратимуть деякі вихованці харківського футболу, зокрема Олександр Жданов та Сергій Пилипчук.
Нагадаємо, Красніков по закінченню сезону залишить Динамо.