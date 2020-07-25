У тренерський штаб 37-річного українця увійдуть Юрій Ушмаєв, Олександр Призетка і Андрій Дикань.

Джерело - Sport Arena.

Новостворений харківський клуб Метал тренуватиме екс-гравець Металіста та донецького Шахтаря Олександр Кучер.

Про це повідомляє Sport Arena.

Однак коуч харків'ян буде допомагати своїй команді і безпосередньо на полі, так як стане граючим головним тренером

У тренерський штаб 37-річного українця увійдуть Юрій Ушмаєв, Олександр Призетка і Андрій Дикань.

Також за клуб гратимуть деякі вихованці харківського футболу, зокрема Олександр Жданов та Сергій Пилипчук.

Нагадаємо, Красніков по закінченню сезону залишить Динамо.