 Колишній гравець Шахтаря Кучер очолить Метал | Футбол | Champion.com.ua
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Кучер буде граючим тренером Металу

Сьогодні 16:14 733 0
У тренерський штаб 37-річного українця увійдуть Юрій Ушмаєв, Олександр Призетка і Андрій Дикань.
Кучер буде граючим тренером Металу
#Метал, #Кучер

Джерело - Sport Arena.

Новостворений харківський клуб Метал тренуватиме екс-гравець Металіста та донецького Шахтаря Олександр Кучер.

Про це повідомляє Sport Arena.

Однак коуч харків'ян буде допомагати своїй команді і безпосередньо на полі, так як стане граючим головним тренером

У тренерський штаб 37-річного українця увійдуть Юрій Ушмаєв, Олександр Призетка і Андрій Дикань.

Також за клуб гратимуть деякі вихованці харківського футболу, зокрема Олександр Жданов та Сергій Пилипчук.

Нагадаємо, Красніков по закінченню сезону залишить Динамо.

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