Сидорчук вказав на перевагу Луческу

Після призначення головним тренером Мірчі Луческу Динамо буде більше перемагати.

Про це розповів капітан киян Сергій Сидорчук.

"Мірча Луческу – відомий і титулований тренер в Європі. Думаю, в спортивному плані ми будемо більше перемагати, рости і прогресувати.

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Зараз, коли вже минуло кілька днів, якщо прибрати емоції і залишити спортивну складову, впевнений, Динамо лише виграє від цього призначення. Луческу дійсно дуже довго працював в Шахтарі, хто краще за нього знає нашого головного і принципового конкурента зсередини? Цей факт тільки на руку Динамо, в цьому є серйозні плюси", - сказав Сидорчук.