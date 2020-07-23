 Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського | Блоги | Champion.com.ua
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Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського

Сьогодні 18:26 Андрій Твердохліб 210 0
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського

Джерело - Чемпіон.

Румунський спеціаліст Мірча Луческу, який сьогодні очолив київське Динамо, став 11 головним тренером киян в ері після Лобановського.

Загалом же, це призначення стало 15-м на посаду головного тренера (Сабо, Сьомін, Лужний, Михайличенко поверталися на посаду) клубу з 2002 року.

Якщо не вважати росіян Сьоміна та Газаєва, а також білоруса Хацкевича легіонерами, то Луческу - перший закордонний фахівець у новітній, і не лише, історії клубу.

2002 — 2004 — Олексій Михайличенко
2004 — 2005 — Йожеф Сабо 
2005 — Леонід Буряк
2005 — 2007 — Анатолій Дем'яненко 
2007 — Йожеф Сабо (виконувач обов'язків)
2007 — Олег Лужний (виконувач обов'язків)
2008 — 2009 — Юрій Сьомін
2009 — 2010 — Валерій Газзаєв
2010 — Олег Лужний (виконувач обов'язків)
2011 — 2012 — Юрій Сьомін
2012 — 2014 — Олег Блохін
2014 — 2017 — Сергій Ребров
2017 — 2019 — Олександр Хацкевич
2019 — 2020 — Олексій Михайличенко
2020 — ... Мірча Луческу

Раніше Чемпіон писав про зарплатню румуна в Динамо.

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