Інтер спробує підписати Мессі

Ліонель Мессі може змінити клуб

Інтер може спробувати придбати капітана Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Італійський клуб може зробити таку спробу в 2021 році.

У Інтері розуміють, який іміджевий інтерес до клубу пробудив би цей трансфер - перехід Мессі привернув би рекламні контракти і спонсорів. Тому в клубі готові піти на те, щоб платити аргентинцеві 50 млн євро в рік.

До того ж, батько Мессі переносить весь свій бізнес в Мілан і вже придбав будинок в цьому місті. Однак переїзд батька Мессі ніяк не пов'язаний з можливим трансфером Лео в Інтер. Хорхе Мессі зважився на такий крок через податкового законодавства Іспанії.

Також Інтер планує скористатися незадоволеність Мессі щодо стану справ в Барселоні" Всім відомо, що аргентинець вірний клубу, однак він втомився від постійних проблем в Барсі.

Термін чинного контракту Мессі з Барселоною закінчується влітку 2021 року. Сторони поки не домовилися про продовження угоди.

Нагадаємо, Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.